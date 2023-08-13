الصين تعلن خطة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

أعلن مجلس الدولة في الصين، خطة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال، ويشمل ذلك إجراءات بشأن الضرائب والتأشيرات، ضمن سعي بكين لتعزيز الاقتصاد المتداعي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه جاء في بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة المركزية، أن الصين تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الرئيسية وتشجيع الشركات الأجنبية على إقامة مراكز بحث وتنمية في البلاد.

وأضاف البيان، أن الخطة تنص على المساعدة في تسريع العمل على المشاريع الأجنبية في قطاع الأدوية الحيوية، وتعزيز مجالات التجربة لخدمات الاتصالات.

وأوضح البيان، أنه سوف يتم تشجيع الشركات الأجنبية المؤهلة على إقامة وحدات استثمار ومقرات إقليمية.

وأشار البيان، إلى أن الصين سوف تجعل عملية التقديم للحصول على تأشيرات الدخول، وتصاريح السكن أكثر سهولة للعاملين في الشركات الأجنبية.