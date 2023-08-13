مكتشف مواهب: رشحت محمد صلاح لـ مانشستر يونايتد في 2011 وتجاهلوني

كشف جيريمي سيتال، أحد كشافي النجوم في إفريقيا، عن ترشيحه محمد صلاح، حينما كان لاعبًا بصفوف المقاولون العرب ويشارك مع منتخب مصر للشباب، لـ مانشستر يونايتد في عام 2011، لكنهم تجاهلوه.

كان جيريمي سيتال يتابع بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا في عام 2011، وأعجب بقدرات محمد صلاح ورشحه بالفعل للانتقال لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي.

تحدث سيتال لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، قائلًا: "كان محمد صلاح يلعب في مركز الجناح الأيمن، يركض بسرعة كبيرة، يحاول دائمًا التسديد على المرمى".

أضاف:" ويراوغ بالكرة ويدخل إلى منطقة الجزاء مثلما يفعل الآن مع ليفربول، لقد كان مميزًا، لكن الأندية الكبيرة لم تكن تركز على صلاح لأنها لا تعرفه".

أشار:" رشحت محمد صلاح لأندية مانشستر يونايتد، إيندهوفن وأياكس للتعاقد معه، لكنني لم أتلق أي رد على الإطلاق، ربما حصلت على رد من البريد الإلكتروني لناد يقول شكرًا لك سننقلها للمسئولين".

أتم جيريمي سيتال:" في النهاية لم أتلق أي رد من الأندية".

وبدأ صلاح رحلته مع التألق من بوابة بازل السويسري قبل أن يبحر في عالم الأضواء والشهرة من خلال الأندية الكبيرة التي لعب لها مثل تشيلسي وفيورنتيا وروما قبل أن يستقر به المطاف في ليفربول، ويسطر اسمه برحوف من ذهب في تاريخ الريدز.