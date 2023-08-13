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الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

د ب أ
نشر في: الأحد 13 أغسطس 2023 - 9:06 ص | آخر تحديث: الأحد 13 أغسطس 2023 - 9:06 ص

أطلقت الصين، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، قمرا صناعيا جديدا، إلى الفضاء من مركز شيتشانج الفضائي الصينين لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وأشارت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إلى إطلاق القمر الصناعي "إل- سار4 01" في الساعة 1:26 من صباح الأحد بتوقيت بكين (17:26 من مساء السبت بتوقيت جرينتش) على متن الصاروخ الناقل من طراز "لونج مارش-3 بي"، ودخل مداره المخطط بنجاح.

وسيجري استخدام القمر الصناعي بشكل رئيسي لتوفير خدمات معلومات الاستشعار عن بعد.

ويعتبر الإطلاق هو المهمة رقم 483 لسلسلة صواريخ لونج مارش الناقلة.


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