مقتل 6 أفغان وفقدان 2 بعد غرق قوارب مهاجرين في القنال الإنجليزي

أكدت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد، أن ستة أفغان لقوا حتفهم، بشكل مأسوي، بينما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، في البحر، في حوادث وقعت عندما انقلبت قوارب صغيرة تحمل مهاجرين، من بينهم أطفال في القنال الإنجليزي،

وكان مدعون فرنسيون قد بدأوا تحقيقا جنائيا أمس السبت، بعد المآسي الأخيرة، الناجمة عن رحلات غير شرعية نظمها مهربو بشر.

وأضافت الوكالة الأفغانية أن تلك الحوادث تؤكد على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراء سريع وشامل لمعالجة العواقب الخطيرة لتلك الأنشطة غير الشرعية.

وكان قارب مهاجرين صغير آخر قد غرق بشكل مأسوي في القنال أمس السبت. من بين الركاب 22 شخصا، تم إنقاذهم، على الرغم من أن واحدا مازال في حالة حرجة.

ولم تعرف بعض هويات الضحايا، حيث أن العديد منهم كانوا يسافرون بدون أوراق ثبوتية.