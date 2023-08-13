يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 19 عامًا، بنظيره الكرواتي، في السادسة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على صالة فارازدان بالعاصمة الكرواتية زغرب، في مباراة الميدالية البرونزية ببطولة العالم للناشئين.

ويخوض المنتخب الوطني مباراة اليوم بعد الخسارة في الدور نصف النهائي أمام الدنمارك بنتيجة 39-35، فيما خسرت كرواتيا، صاحبة الأرض، في نصف النهائي الآخر أمام المنتخب الإسباني بنتيجة 37-29.

ولم يلتق المنتخبان من قبل في بطولة العالم للناشئين، سوى مرة وحيدة في النسخة الأولى والتي أقيمت بقطر عام 2005 وانتهت لصالح الكروات 30-29.

ويسعى الفراعنة لحصد البرونزية للمرة الأولى في تاريخهم، فيما حصل منتخب كرواتيا على البرونزية من قبل في النسخة الأولى بعد تفوقهم على الدنمارك 32-31.

وشارك المنتخبان في النسخ التسع السابقة بانتظام، وحقق كل منهما اللقب مرة وحيدة، حيث حصدت كرواتيا البطولة عام 2009 على حساب آيسلندا، فيما توج الفراعنة بلقب بالنسخة الأخيرة والتي أقيمت صيف 2019 بمقدونيا، عقب الفوز على ألمانيا 32-28.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين 16 لاعبًا، وهم: «يوسف ناجي، يوسف وليد، عمر الخطيب، فيراس مروان، محمد وائل، زياد حشاد، محمد عماد أوكا، أحمد محمد خوجة، زياد عبد الرحيم، ياسين محمد، بلال إبراهيم، عمر أحمد حمدي، عمر عدلان، محمد عبد الغني، أحمد تغيان، معاذ إبراهيم ومحمد صلاح السيد».