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لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حريق اندلع، صباح الأحد، في مبنى سكني بمدينة جراس الواقعة على الريفييرا الفرنسية، وفق ما أعلن خدمات الإطفاء.

وعرض موقع «يورونيوز عربية»، مقطع فيديو يرصد إصابة 3 أشخاص أيضا بجروح بالغة و4 بجروح طفيفة، بحسب فرق الإغاثة التي أكدت إخماد الحريق.

وأفاد إيميرك سوفليه، من جهاز الإطفاء لوكالة «فرانس برس»، أن «هناك احتمالًا دائمًا بأن تتغيّر حالة الضحايا».

ولم يتضح فورا سبب الحريق، الذي اندلع في وسط مدينة جراس التاريخية.

ولم يؤثر الحريق سوى على الطوابق الثلاثة العليا للمبنى؛ الذي تفحّمت واجهته جزئيا بفعل ألسنة اللهب.

وأبلغ السكان عناصر الإطفاء بالحريق عند قرابة الساعة الثالثة صباحا. وعُثر على جثة شخص قفز من المبنى وعلى جثتين أخريين في الداخل.