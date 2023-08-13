نقابات بألمانيا تحذر من عواقب نقص الأفراد في قطاع الخدمة العامة

حذرت عدة نقابات في ألمانيا من مواجهة مشكلات كثيرة؛ بسبب خطورة النقص المتزايد في العمالة بقطاع الخدمة العامة، في مكاتب شئون الضرائب مثلا.

وقال رئيس نقابة الضرائب بألمانيا فلوريان كوبلر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد، إن موجة التقاعد لجيل فترة الطفرة، وهم مواليد ما بعد الحرب العالمية، يعد محسوسا حاليا.

وأشار إلى أنه سيزداد بشدة اعتبارا من 2028.

وتابع أنه يجري مواجهة مشكلة وجود ظروف عمل غير جذابة بأجور متواضعة، وأكد أن هناك حاجة لرواتب مواكبة للسوق، كي يزداد عدد العاملين بقطاع الضرائب.

وقال: "دون عائدات ضريبية كافية تتعرض الدولة لخطر فقدان قدرتها على التصرف".

يذكر أنه قبل أيام حذر رئيس اتحاد نقابات الخدمة بالعامة بألمانيا من عواقب النقص الوشيك في الأفراد، وقال أولريش زيلبرباخ، لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية إنه صحيح أنه لا يتم مواجهة خطر حدوث جمود بالدولة، إلا أن معدل النقص سوف يزداد.

وأوضح: "إذا لم نمض قدما في النهاية في الرقمنة والحد من البيروقراطية، سوف يتسبب النقص الوشيك في الأفراد في إطالة أمد معالجة أية مهام وسوف تضعف بشكل إجمالي القدرة الحكومية على الأداء إلى حد كبير".

ووفقا للاتحاد، فهناك حاليا نحو 360 ألف وظيفة شاغرة بقطاع الخدمات العامة بألمانيا.

وأضاف أن نحو 1.3 مليون شخص من العاملين بهذا القطاع سوف يتقاعدون حتى عام 2030.