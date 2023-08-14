الوسطاء النيجيريون يقولون إن الانقلابيين في النيجر مستعدون لإجراء محادثات

قال الوسطاء النيجيريون إن الانقلابيين في النيجر وافقوا على التفاوض مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس).



وتم الإعلان عن هذا التطور بواسطة رئيس وفد رجال الدين الإسلامي النيجيري شيخ عبد الله بالا لاو اليوم الأحد بعد اجتماع مع حاكم النيجر الجنرال عبدالرحمن تشياني.



وسافر الوفد النيجيري إلى نيامي عاصمة النيجر أمس السبت وسط توترات بين النيجر ومجموعة ايكواس التي تقودها حاليا نيجيريا.



وقال الشيح لاو إن الفريق ناقش كل القضايا، بما في ذلك طلب ايكواس بإعادة الرئيس محمد بازوم الذي تم عزله في انقلاب يوم 26 يوليو، إلى منصبه



وأكد تشياني للوسطاء إن الأبواب مفتوحة لحل دبلوماسي وسلمي للأزمة. ودافع تشياني عن الدوافع وراء الانقلاب.



وكان حكام النيجر الجدد قد رفضوا في وقت سابق استقبال وفدين رسميين من مجموعة ايكواس. واضطر وفد إلى الرحيل بعد وقت قصير قضاه في المطار، بينما تم منع وفد آخر من دخول النيجر.