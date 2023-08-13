القوات الروسية تصد هجوما للجيش الأوكراني في منطقة زابوروجيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الليفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد أن القوات الروسية صدت هجوما أوكرانيا، وألحقت أضرارا بقوات العدو ومعداته العسكرية في منطقة زابوروجيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال كوناشينكوف: "في اتجاه زابوروجيا، صدت وحدات من المجموعة القتالية الروسية مدعومة بالمدفعية هجوما للعدو جنوب غرب مستوطنة أوسبينوفكا في منطقة زابوروجيا، كما ألحقت الوحدات أضرارا بقوات الجيش الأوكراني ومعداته العسكرية في المناطق القريبة من مستوطنتي يابلونيفوي ومالايا توكماتشكا في منطقة زابوروجيا"، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف كوناشينكوف، أن خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، و5 دبابات، و5 مركبات قتالية للمشاة، و3 سيارات، ومدفع هاوتزر من طراز "إف إتش 70" بريطاني الصنع، ومدفعي هاوتزر من طراز "مستا-بي"، ومدفع دي - 20.