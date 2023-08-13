مستشفى سعودي يجري 8 آلاف عملية جراحية في 6 أشهر

تمكن اختصاصيو الجراحة ومساعدوهم من الطواقم الطبية والفنية والتمريضية في مستشفى بريدة المركزي بالسعودية، من إنجاز أكثر من 8 آلاف عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي .

وبين تجمع القصيم الصحي ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن المجموع الكلي لعدد العمليات الجراحية المنفذة في المستشفى خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من هذا العام بلغ 8012 عملية، تصدرتها الجراحة العامة بعدد 2780 عملية، تليها جراحة العظام والعمود الفقري التي بلغ عدد عملياتها 2140 عملية.

وأوضح التجمع، أن قسم أمراض وجراحة العيون بالمستشفى سجل 953 عملية، في حين أن عدد العمليات المسجلة في قسم جراحة التجميل والحروق بلغ 330 عملية، فيما كان عدد عمليات الأنف والأذن والحنجرة 242 عملية جراحية، أما عمليات جراحة المسالك البولية فقد بلغ عددها 137 عملية.

وأشار تجمع القصيم الصحي، إلى أن المستشفى أجرى 83 عملية في قسم المخ والأعصاب، وأجريت 76 عملية جراحية في قسم الوجه والفكين، وكانت هناك عمليات جراحة أوعية دموية بلغ 40 عملية، وجراحة أسنان أطفال بـ37 عملية، و1194 عملية أخرى توزعت على تخصصات أخرى.