قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن ما تشهده مدينة العلمين الجديدة من نقلة حضارية وتغير شامل؛ غدا يمثل مصدر فخر لجميع المصريين، معقبا: «مصر أصبحت في مكان ثاني خالص.. أقسم بالله ما أراه اليوم في العلمين هو حلم فوق الخيال».

ودعا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة قناة «CBC» مساء السبت، جموع المصريين والأشقاء العرب إلى زيارة المدينة، مستطردا أن المدينة تشهد زخما كبيرا من الحضور العربي، متابعا: «الحمد الله بلدنا تقفز قفزات كبيرة والأحلام تتحقق على أرض الواقع، أنا لا أصدق ما أنا فيه، شيء فوق الخيال أصبحنا في مكانة ثانية».

وأضاف أن المدينة تشهد إقبالا كثيفا وتزاحما شديدا، وذلك على هامش فعاليات مهرجان العلمين، قائلا: «لا يوجد مكان لقدم في العلمين، حديث الناس كلها: (لا يمكن نكون في مصر إحنا في أوروبا)، الحلم تحول إلى واقع وإنجازات عملاقة تليق بمصر ومكانتها، أقول لمن يصدر صورة العشوائيات؛ تعالوا العلمين اتفرجوا على بلدنا».

ونوه إلى استقبال المدينة جميع رموز الفن وصناع الدراما على مدار الأيام الماضية، وذلك على هامش إطلاق النسخة الثانية من مهرجان الدراما تحت رئاسة الفنان يحيى الفخراني، مضيفا: «لدينا أجندة عظيمة للمرحلة المقبلة؛ ستشهد تحقيق طفرة في الدراما تليق بمكانتنا كهوليود الشرق»، متوجها من جانبه بتحية شكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والقائمين على المهرجان.

وتنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في الـ 24 من أغسطس الجاري بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

