بوتافوجو يعزز صدارته للدوري البرازيلي

واصل فريق بوتافوجو الابتعاد بصدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ضيفه إنترناسيونال 3 /1 فجر اليوم الأحد بالمرحلة التاسعة عشرة.

وانتهى الشوط الاول بتقدم إنترناسيونال بهدف حمل توقيع ماوريسيو باردو في الدقيقة 18.

لكن بوتافوجو انتفض في الشوط الثاني ورد بهدف التعادل عن طريق جواو فيكتور في الدقيقة 55 وبعدها بثلاث دقائق سجل نيكولاس هيرنانديز هدفا بطريق الخطأ في مرماه قبل ان يسجل لويس هنريكي الهدف الثالث في الدقيقة 73.

الفوز رفع رصيد بوتافوجو إلى 47 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد إنترناسيونال عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.