إصابة جنديين عراقيين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي العراق

أصيب جنديان عراقيان، اليوم، جراء انفجار استهدف دورية عسكرية في محافظة ديالى، شمال شرق العراق.

وذكر مصدر أمني عراقي، أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية تابعة للجيش لواء مغاوير عمليات ديالى بمنطقة البيجات، جنوب بهرز، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وعلى الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش في عام 2017، إلا أن تهديداته لم تختف بشكل كامل، حيث ما زالت خلايا التنظيم نشطة في مناطق متفرقة شمال وغرب البلاد، من خلال زرع العبوات الناسفة وتنفيذ هجمات انتحارية وتخريب البنية التحتية، بالإضافة إلى استهداف قوات الأمن والمدنيين.