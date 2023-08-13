استطلاع:أكثر من 80% من الشركات اليابانية تتوقع نموا اقتصاديا بعد إزالة قيود كوفيد-19

أعربت أكثر من 80% من الشركات اليابانية عن توقعاتها بان يتوسع اقتصاد البلاد خلال العام المقبل، مدعوما بتعافي الاستهلاك الشخصي في أعقاب رفع قيود كوفيد-19، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وفي الاستطلاع الذي شمل عينة من 114 شركة، من بينها شركة تويوتا موتور وشركة "فاست ريتيلينج" المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس، قالت 82 % من الشركات إنهم يتوقعون نموا اقتصاديا، ارتفاعا من 55 % في الصيف الماضي، عندما كان لدى الشركات مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار.

وأظهرت نتائج الاستطلاع تفاؤلا بشأن الاقتصاد حتى في الوقت الذي تكافح فيه الشركات من ارتفاع تكاليف الخامات والطاقة.