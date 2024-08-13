نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسئولين أمريكيين قولهم إنهم لا يتوقعون أن تشن إيران هجوما على إسرائيل الليلة.

ويأتي ذلك في الوقت نفسه الذي قال فيه مصدران مطلعان لـ"أكسيوس" إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أرجأ زيارته إلى الشرق الأوسط، وبالتالي لن يسافر إلى المنطقة الليلة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد قال في وقت سابق إنهم يتابعون ما يحدث في بيروت وطهران، مؤكدا: "نعمل على الاستعداد لإحباط أي تهديد".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت عدم "التردد في الدفاع عن إسرائيل وحماية قواتنا ضد أي هجمات من إيران ووكلائها".

وأوضحت أن "لا أحد سيستفيد من أي انتقام إيراني"، مشيرة إلى انخراطهم في دبلوماسية مكثفة لإيصال هذه الرسالة للمنطقة.