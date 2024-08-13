الرئيس الإيراني: دعم الغرب لجرائم إسرائيل يهدد أمن المنطقة والعالم

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قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، إن "صمت المجتمع الدولي ودعم الدول الغربية لجرائم (إسرائيل) يشجعها على مواصلة جرائمها ويهدد أمن المنطقة والعالم"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وفي اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، وبيزشكيان، ناقشا الجانبان الثلاثاء، السبل الكفيلة بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

واعتبر بيزشكيان أن صمت المجتمع الدولي ودعم الدول الغربية لجرائم إسرائيل يتناقضان مع القوانين الدولية، كونهما يشجعان الاحتلال على مواصلة جرائمه ويشكلان تهديداً لأمن المنطقة والعالم، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأكد أن الحرب من وجهة نظر إيران ليست في مصلحة أي دولة، معتبراً "الرد العقابي على المعتدي يعتبر حلاً لإيقاف الجرائم والاعتداءات".

بدوره، أكد ستارمر خلال الاتصال على ضرورة إنهاء الحرب في غزة وتسريع إرسال المساعدات إليها.