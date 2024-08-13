مؤشر نيكي الرئيسي للأسهم اليابانية يعوض خسائر الأسبوع الماضي

ارتفع مؤشر نيكي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات ما قبل انهيار أسعار الأسهم في الأسبوع الماضي عندما سجل المؤشر أسرع تراجع له منذ اكتوبر 1987.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المؤشر ارتفع بحلول الساعة الواحدة و52 دقيقة ظهرا بتوقيت نيويورك بنسبة 1ر3% إلى 57ر36114 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 4ر2% في أول أيام أسبوع التداول الحالي بعد عطلة نهاية أسبوع ممتدة، في الوقت الذي عزز فيه تراجع الين الياباني أسهم الشركات المعتمدة على التصدير.

وتراجعت العملة اليابانية أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 4ر0% إلى 72ر147 ين لكل دولار اليوم.

وارتفعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا، ومنها طوكيو إلكترون ليمتد، بعد ارتفاع سهم شركة الرقائق الأمريكية نيفيديا كورب في التعاملات الأمريكية أمس.

وكان سهم شركة راكوتن ضمن أكبر الرابحين على مؤشر نيكي بعد إعلان الشركة تقليص خسائر التشغيل بغضل التقدم المطرد في قطاع الأجهزة المحمولة لديها.

وقال إيكو ميتسوي، مدير مؤسس في شركة أيزاوا سيكيوريتيز للاستشارات والوساطة المالية، إن عمليات البيع الكثيف انتهت الأسبوع الماضي، وتحول اهتمام المستثمرين إلى الجوانب الأساسية مثل ربحية الشركات، كما يشتري المستثمرون الأسهم مع تراجع أسعارها.

يذكر أن كلا من مؤشري نيكي وتوبكس تراجعا يوم 5 أغسطس الحالي بنسبة 12%. ومازال المؤشران أقل بنسبة 8% من مستواهما في نهاية يوليو الماضي، عندما رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة الرئيسية وأعلن خطته لخفض مشترياته منذ سندات الخزانة اليابانية.