مكتب نتنياهو ينفي إضافة مطالب جديدة لصفقة تبادل الأسرى

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الادعاء بأن رئيس الوزراء أضاف مطالب جديدة إلى شروط التوصل لصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس هو ادعاء كاذب"، بحسب وصفه.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قالت إنها اطلعت على وثائق لم تنشر بعد، تكشف أن نتنياهو قدم للوسطاء في يوليو الماضي شروطا جديدة متشددة للغاية، الأمر الذي يجعل فرص التوصل إلى اتفاق خلال جولة المفاوضات التي ستبدأ غدا الخميس، بعيدة المنال.

وكشفت الوثائق أن "مناورات حكومة نتنياهو وراء كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار، توحي بأن الاتفاق قد يكون بعيد المنال في الجولة الجديدة"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وقالت الصحيفة إن "أعضاء بفريق التفاوض الإسرائيلي يخشون أن تتسبب شروط نتنياهو في إفشال التوصل لصفقة مع حماس".