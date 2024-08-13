زيلينسكي يعلن سيطرة أوكرانيا على 74 بلدية روسية في كورسك بعد هجوم مفاجئ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن قوات بلاده سيطرت على عشرات من البلديات والمناطق المحلية الروسية في الجزء الجنوبي من منطقة كورسك، بعد أسبوع من هجومها المفاجئ عبر الحدود.

وأوضح زيلينسكي عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس أن "أوكرانيا تسيطر على 74 بلدية ومنطقة محلية ". ويعد هذا الرقم أعلى بكثير مما أعلنته السلطات الروسية.

فقد صرح القائم بأعمال الحاكم الروسي في مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف أمس الاثنين بأن 28 منطقة تحت السيطرة الأوكرانية.

ويقدر مشروع ديبستيت الأوكراني لرصد الخرائط أن 44 بلدية ومنطقة محلية قد تم الاستيلاء عليها، بينما وضعت وسائل الإعلام الروسية المستقلة الرقم عند حوالي 30.

وقال زيلينسكي إنه يحصل على تحديثات مستمرة عن الوضع من القائد الأعلى الأوكراني، أولكسندر سيرسكي.

وأضاف زيلينسكي:" رغم المعارك الصعبة والشديدة، تواصل قواتنا التقدم في منطقة كورسك"، مشيرا إلى أن المزيد من الجنود الروس يتم أسرهم لاستخدامهم كأوراق للتفاوض في عملية تبادل الأسرى المقبلة مع روسيا. وتابع زيلينسكي:"أنا ممتن لمحاربينا على أعمالهم البطولية".

وفي المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا، تجري الآن عمليات تفتيش وتدابير للاستقرار، حسبما قال زيلينسكي. وأضاف: "تتواصل جهود تطوير الحلول الإنسانية لهذه الأراضي".

وكانت كييف قد قالت سابقا إنه يجب عدم الإضرار بالمدنيين في هجومها الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي. وقال الرئيس إنه يجري الإعداد للخطوات التالية، دون تقديم تفاصيل. وأضاف أن الهدف من الهجوم هو تحقيق سلام عادل في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت القيادة الأوكرانية أنها تعتزم استخدام المناطق في كورسك كوسيلة ضغط في مفاوضات السلام. وأشارت أن الهدف ليس احتلال الأراضي بشكل دائم.