البيت الأبيض يعلق على سبب زيادة تواجد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تستعد لسلسلة واسعة من الهجمات الإيرانية على إسرائيل في الأيام المقبلة.



وقال كيربي في إيجاز صحفي: "إننا نشاطر زملائنا الإسرائيليين نفس المخاوف والتوقعات بشأن حدوث ذلك، ربما هذا الأسبوع. ونواصل مراقبة ذلك عن كثب".



وأضاف: "في هذه المرحلة، من الصعب التخمين ما إذا كان سيقع هجوم من جانب إيران أو وكلائها، وكيف سيكون شكله، لكن علينا أن نكون مستعدين لما قد يكون على شكل سلسلة كبيرة من الهجمات، ولهذا السبب قمنا بزيادة وجود قواتنا وقدراتنا في المنطقة في الأيام القليلة الماضية".

وأعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن إيران ستسعى للرد على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بشكل لا يضر بوقف إطلاق النار المحتمل في غزة.

واتهمت إيران إسرائيل بانتهاك الأمن القومي وسيادة إيران، مضيفة أن "لدينا حقا مشروعا في الدفاع عن أنفسنا، وهذه المسألة غير مرتبطة بوقف إطلاق النار في غزة".

يذكر أن إيران كانت قد هددت بالانتقام من إسرائيل لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران يوم 31 يوليو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تتبن رسميا عملية اغتيال هنية.