الثالث على الثانوية بعد تعديل نتيجته: فرحتي زادت وربنا أراد أوصل لمكاني الصحيح

عبر الطالب زياد مصطفى رضوان، الحاصل على المركز الثالث مكرر في الشعبة العلمية (علوم) بمجموع 404.5 درجة بمدرسة محمد فضل الله الرسمية للغات، عن سعادته عقب تغيير ترتيبه من الخامس مكرر إلى الثالث مكرر في قائمة الأوائل الجديدة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

قال الطالب زياد في تصريحات لصحيفة "الشروق": "هذا فضل كبير من الله، وهذا هو وضعي الطبيعي، وجاء التصحيح ليعيد لي حقي". وأشار إلى أنه استقبل الخبر بفرحة عارمة لتصبح الفرحة فرحتين: الأولى عندما فرح بترتيبه الخامس، والثانية بعد تعديل ترتيبه إلى الثالث.

وأضاف أنه تلقى الخبر عن طريق الأخبار المنتشرة، وأنه لم يتلقَ أي اتصال من الوزارة أو مديرية التربية والتعليم لتصحيح الترتيب، وكان ينتظر هذا التصحيح منذ إعلان إضافة درجات مادة الفيزياء.

وأشارت والدة الطالب زياد إلى أنها تلقت الخبر بفرحة عارمة، قائلة: "أكيد فرحتنا زادت عشان الترتيب بقى أعلى، وده ثمار تعبه ومجهوده، وربنا أراد أنه يوصل لمكانه الصحيح".

وأضافت: "وهذا ما كنا نسعى إليه، ولكننا نشكر الله في الأولى وفي الثانية، خاصة أن تعديل الترتيب لن يترتب عليه تغيير في الرغبة التي تمناها زياد منذ اليوم الأول".