 نائب رئيس وزراء صربيا: التقارير حول توريد الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا كاذبة - بوابة الشروق
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نائب رئيس وزراء صربيا: التقارير حول توريد الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا كاذبة

علم صربيا
علم صربيا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 8:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 8:58 ص

وصف نائب رئيس الوزراء الصربي، ألكسندر فولين، اليوم الثلاثاء، التقارير حول توريد الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا بأنها "كاذبة"، وهدفها دفع بلجراد وموسكو إلى التصادم، مشيرا إلى أن عددا من المنظمات غير الحكومية في صربيا كلفت بالعمل من أجل إفساد العلاقات مع روسيا.

وقال فولين إن "عددا كبيرا من المنظمات غير الحكومية في صربيا كلفت بتنظيم اجتماعات مختلفة والترويج بنشاط في وسائل الإعلام لموضوع تسليح صربيا لأوكرانيا من أجل ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على الرأي العام الروسي، ليضغط بدوره على سياسة البلاد لإفساد العلاقات"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، بأن روسيا دعت صربيا لتوضيح الوضع حول التوريد المحتمل للأسلحة من صربيا إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن موضوع مهم للغاية بالنسبة للعلاقات الثنائية.


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