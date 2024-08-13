ألمانيا تزعم: هجوم إسرائيل على مدرسة التابعين بغزة دفاع عن النفس

ادعت ألمانيا، أن هجوم إسرائيل على مدرسة التابعين بغزة للنازحين، والذي راح ضحيته أكثر من 100 فلسطيني، «دفاع عن النفس».

جاء ذلك على لسان، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانج بوشنر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، بحسب وكالة الأناضول.

وقال بوشنر: «إسرائيل تمتلك حق الدفاع عن النفس، وفي الواقع إن حماس تقوم بالتمركز في المدارس والمستشفيات ورياض الأطفال وتستخدمها كمراكز قيادة، كما تستخدم سكان القطاع كدروع رغما عنهم، هذه هي الحقيقة المحزنة».

والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء تأديتهم صلاة الفجر بمدرسة التابعين، التي لجأ إليها نازحون فارون من العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.