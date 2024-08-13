تقرير أممي: تزايد استخدام الجيش في ميانمار للعنف ضد المتمردين

أفادت هيئة أممية تحقق في انتهاكات حقوق الانسان في ميانمار خلال 12 شهرا حتى يونيو الماضي بتفاقم استخدام الجيش للقوة ضد المدنيين .

وجاء في التقرير" هناك دليل ملموس يوضح تصاعد جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها جيش ميانمار بوتيرة مقلقة في أنحاء البلاد".

وكانت ميانمار قد دخلت في دوامة عنف منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المنتخبة أون سان سو تشي في فبراير 2021. وشنت عدة جماعات متمردة هجمات على الجيش، وحققت نجاحا كبيرا.

وتقضى سون تشي / 79 عاما/ الحائزة على جائزة نوبل للسلام 1991، فترة سجن طويلة .

وأشار التقرير إلى أن محتواه يستند على معلومات وأدلة تم جمعها من أكثر من 900 مصدر، من بينهم أكثر من 400 شهادات لشهود عيان و أدلة إضافية مثل الصور ومقاطع الفيديو والمواد السمعية والوثائق والخرائط والصور الجغرافية ومنشورات التواصل الاجتماعي وأدلة الطب الشرعي.

وأوضح التقرير" تم إلقاء القبض على الآلاف وتعذيب أو قتل الكثيرين. هناك أدلة كثيرة على التعذيب الممنهج بما في ذلك الإساءة البدنية والعقلية الحادة مثل الضرب والصدمات الكهربائية والخنق و الحرمان من النوم".

وأضاف التقرير أن المجلس العسكري لجأ إلى شن هجمات جوية على المدارس والمباني الدينية والمستشفيات.