خالد الجندي يهنئ صاحب ذهبية أولمبياد باريس: كالعادة عائلة الجندي ترفع راية البلاد عالية

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هنأ الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، البطل الأولمبي أحمد الجندي بعد فوزه بالميدالية الذهبية في الخماسي بالحديث بأولمبياد باريس.

وقال خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء: «كالعادة عائلة الجندي ترفع راية البلاد عالية وتشرف مصرنا بمزيد من العطاءات».

وأضاف أن البطل المصري أحمد الجندي شرّف اسم عائلة الجندي، بحصوله على الميدالية الذهبية، مؤكدا أن هذا التتويج أسعده للغاية وحرص على تهنئة هذا البطل.

وتابع: «عندنا 3 من الأبطال لهم كل الاحترام والتقدير، الأول ابن عمي الغالي أحمد الجندي الذي أتشرف بأنه يحمل اسم العائلة المباركة.. أقول ابن عمي مجازًا لكنه يحمل اسم العائلة وهذا شرف كبير».

كما هنأ البطلة سارة سمير صاحبة الفضية في رفع الأثقال، وأكد أن شرّفت بنات مصر، بجانب البطل محمد السيد صاحب الميدالية البرونزية في لعبة سلاح المبارزة بالشيش.

وتمنى الجندي، أن يحتفل الشيوخ على المنابر بهؤلاء الأبطال لأنّ ممارسة الرياضة لم تعد نافلة لكنها واجب إجباري وضروري وحتمي في ظل انتشار المخدرات والشذوذ الجنسي والتدخين على مستوى العالم أجمع.