دراسة: الهواتف الذكية تزيد العصبية والعند لدى الأطفال

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يتخذ كثير من الآباء والأمهات الهواتف الذكية وسائل فعالة لإلهاء الأطفال وشراء هدوءهم، لكن تلك الهواتف تصبح سلاحا ذو حدين، حيث أفادت دراسة حديثة بأنها تزيد العصبية والعند لدى الأطفال عند زيادة استخدامها.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريق من جامعة شيربروك الكندية أجرى دراسة على نحو ١٧٥ أسرة لمعرفة تأثير الهواتف الذكية على سلوكيات الأطفال دون الـ6 سنوات.

وجد الفريق أن الأطفال يتراوح استخدامهم الهواتف الذكية بين ساعة إلى 5 ساعات يوميا في دلالة على تفاوت الاستخدام.

لاحظ الفريق أن كل ساعة وربع زائدة من الاستخدام تزيد معدل عصبية الطفل بـ22% مقارنة بالطفل الأقل منه في الاستخدام.

توضح الدراسة أن نوبات العصبية تتمثل في غضب الطفل عند عدم حصوله على ما يرغب أو عند تلقي أوامر من الأبوين.

ورجحت الدراسة أن الهواتف الذكية تعزل الأطفال عن آبائهم وبالتالي انخفاض تربيتهم على ضبط التصرفات والتحكم في المشاعر الداخلية.

وأشارت الدراسة إلى أن الأطفال الذين تزداد عصبيتهم يزداد لديهم أيضا معدل إدمان الهواتف الذكية ليدوروا بدائرة مغلقة من العصبية والإدمان.