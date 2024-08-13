مكتب نتنياهو عن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل: سيرتفع بعد انتصارنا في حرب غزة

ردَّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على تخفيض وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لدولة الاحتلال.

قال مكتب نتنياهو في منشور على منصة «إكس»: «الاقتصاد الإسرائيلي قوي ويعمل بشكل جيد، وخفض التصنيف هو نتيجة لاضطرار إسرائيل إلى التعامل مع حرب متعددة الجبهات فرضت عليها، وسيتم رفع التصنيف مرة أخرى عندما نفوز، وسنفوز في الحرب».

وأمس الاثنين، خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل طويل الأجل للعملة الأجنبية من «A+» إلى «A» مع نظرة سلبية.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن الحرب المستمرة، في غزة كانت العامل الرئيسي وراء التخفيض.

وأضافت أن هناك عاملا آخر أثّر على تخفيض التصنيف، وهو الاحتمالية العالية لاستمرار الصراع في غزة حتى عام 2025، مع خطر الانتشار إلى جبهات أخرى.