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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع التركية: تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمال سوريا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 7:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 7:10 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية (بي كيه كيه / واي بي جي )شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإرهابيين تم تحييدهما في منطقة عملية "درع الفرات"،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية .

ويشن الجيش التركي عمليات عسكرية في شمال كل من سوريا والعراق ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.


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