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أعلن البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 3ر92 مليون يورو لتونس لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وخلق فرص عمل.

ويشمل التمويل 90 مليون يورو في شكل قرض و3ر2 مليون يورو في شكل هبة ضمن برنامج لتمويل رائدات الأعمال.

ويهدف التمويل إلى دعم فرص حصول الشباب على وظائف وتحسين ظروف العيش للسكان وتعزيز الاقتصاد.

ووفق البنك، تتوقع الحكومة التونسية أن يساهم التمويل في خلق أكثر من 118 ألف فرصة عمل.

وتواجه تونس صعوبات اقتصادية أدت إلى انحسار فرص العمل في القطاع العام، بسبب أزمة المالية العامة، وتفشي البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا.

وتبلغ نسبة البطالة وفق آخر تحديث 1ر16 بالمئة بينما ترتفع النسبة في صفوف الشباب بين 15 و24 عاما، إلى 2ر39 بالمئة.

ويعد 4ر23 بالمئة من حاملي الشهادات العليا، في صفوف العاطلين عن العمل.