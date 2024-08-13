الإمارات: زيادة 42% في صافي أرباح موانئ أبوظبي خلال الربع الثاني من 2024

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الثلاثاء، تحقيق صافي أرباح بلغ 439 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الثلاثاء، إن صافي الأرباح بعد استقطاع حصص الأقلية بلغ 333 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 16% على أساس سنوي، مشيرة إلى ارتفاع الإيرادات بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 18ر4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وأضافت أن ارتفاع الإيرادات يعود إلى النمو العضوي في قطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، إضافة إلى استحواذات نواتوم و جي إف إس.

وأشارت إلى أن الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت بنسبة 56% على أساس سنوي، لتصل إلى 07ر1 مليار درهم في الربع الثاني، وبلغت نسبة هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6ر25 % خلال الفترة ذاتها.