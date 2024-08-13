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النني يوجه رسالة إلى جماهير الجزيرة الإماراتي

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 10:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 10:15 م

وجه محمد النني لاعب منتخبنا الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة إلى جماهير ناديه الجديد الجزيرة الإماراتي بعد وصوله إلى مدينة أبو ظبي.

وقال النني في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الإماراتي على منصة «إكس»: «أول مرة لي في ملعب الجزيرة، وهو ملعب رائع، وسعيد جدا بالتواجد هنا ومتحمس للموسم المقبل».

وأضاف: «إن شاء الله يمكنني تقديم ما ينتظرونه وبالتأكيد بدون الجماهير الأمر صعب لأنهم يمنحونا الدافع وهدفنا إسعادهم».

ومن المقرر أن يواجه فريق الجزيرة نظيره البطائح، يوم الأحد القادم، في كأس رابطة المحترفين.

 


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