 الجزائر تدعو إلى منح إفريقيا مقعدين دائمين بمجلس الأمن وإصلاح استخدام الفيتو - بوابة الشروق
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الجزائر تدعو إلى منح إفريقيا مقعدين دائمين بمجلس الأمن وإصلاح استخدام الفيتو

وكالات
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 3:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 3:28 ص

جدد الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان يوم الاثنين دعوة الجزائر إلى منح قارة إفريقيا مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي.

وقال مقرمان في نقاش مفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن حول موضوع "تصحيح الظلم التاريخي ضد إفريقيا في المجلس".

وأضاف أن "المطلوب هو تصحيح الظلم الذي تعاني منه القارة، باعتبارها الغائب الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين".

وأكد ممثل الجزائر أن "إصلاح مجلس الأمن لا يقتصر على تحقيق تمثيل أكبر للدول النامية، بل يتعدى ذلك ليشمل جميع المسائل المتعلقة بأساليب عمل المجلس واستعمال حق النقض".

ودعا مقرمان الأعضاء الدائمين في المجلس الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، إلى إبداء دعم صريح لمسار الإصلاح من خلال "الاستجابة الفعلية للتطلعات الإفريقية المشروعة".


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