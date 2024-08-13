 حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 12:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 12:09 م

أعلن حزب الله اللبناني، صباح الثلاثاء، استهداف تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابةً مباشرة.‏

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة».

وفي وقت سابق، أفاد بأن عناصره استهدفوا، عند الساعة 08:35 من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، ‏التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

وأسفر التصعيد عبر الحدود عن مقتل 562 شخصا على الأقل في لبنان، بينهم 366 مقاتلا من الحزب و116 مدنيا على الأقل، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، استنادا إلى السلطات اللبنانية وبيانات حزب الله.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 22 عسكريا و26 مدنيا على الأقل منذ بدء التصعيد، بينهم 12 في الجولان

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