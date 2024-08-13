أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر مساء الاثنين أنه تم اخماد جميع حرائق الغابات بولاية تيزي وزو شرق الجزائر العاصمة.



ووفقا لبيان المديرية فقد تمت السيطرة على كافة البؤر في قرى بني دوالة والأربعاء ناث إيراثن.

وأشارت إلى أن عملية الحراسة متواصلة حيث تم الابقاء على الفرق العملياتية موزعة على الأماكن الحساسة كإجراء احترازي.

وذكرت أنه تم تسخير 850 عون بمختلف الرتب تحت قيادة المدير العام للحماية المدنية، و6 طائرات إخماد من طراز AT 802 وطائرة BE200، بالاضافة إلى مروحيات الحماية المدنية لعمليات الإخماد.

كما شاركت في عملية الإخماد فرق التدخل لوحدات الحماية المدنية لولاية تيزي وزو بدعم من الرتل المتنقل لولاية تيزي وزو، والرتل المتنقل لولاية النعامة، والرتل المتنقل لولاية البيض، والمفرزة الجهوية بالبليدة.