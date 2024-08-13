أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بقيام قوات الاحتلال بنسف مباني سكنية في مدينة الأسرى شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت "الجزيرة" قد أفادت بوقوع مصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استهدفت غارات إسرائيلية استهدفت المحطة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز (إم 90)؛ "ردا على المجازر الصهيونية والتهجير المتعمد بحق شعبنا".

وقال مصدر قيادي في كتائب القسام لشبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن الصاروخين انطلقا من منطقة تتواجد فيها آليات الاحتلال.

من جهتها، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن أصوات انفجارات في تل أبيب والتقديرات تشير إلى احتمالية إطلاق صاروخين من غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قذيفة أطلقت من جنوب غزة سقطت في البحر قبالة شواطئ تل أبيب.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت بقذيفة الياسين 105 دبابة للاحتلال من نوع ميركافا بمنطقة زلاطة شرق رفح جنوبي قطاع غزة.