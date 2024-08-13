 محافظ سوهاج: الصحافة تساعد المسئول في اتخاذ القرار ورصد الأحداث بكل شفافية ومصداقية - بوابة الشروق
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محافظ سوهاج: الصحافة تساعد المسئول في اتخاذ القرار ورصد الأحداث بكل شفافية ومصداقية

محمد عبد المجيد
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 2:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 2:44 م

التقى اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، عددًا من الصحفيين والإعلاميين، وممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية والقنوات التليفزيونية، بحضور الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ.

 

ورحب محافظ سوهاج بالحضور، مؤكدا أهمية دور رجال الصحافة والإعلام، في رصد جميع الأحداث ونقل الصورة بكل شفافية ومصداقية؛ مما يساعد المسئول على اتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن التغلب على التحديات يتطلب ترابط وتعاون الجميع، وقال المحافظ: "إنني حريص كل الحرص في جولاتي الميدانية أن تكون مؤثرة، ولها نتائج ملموسة، وأفضل التعامل المباشر مع المواطنين بكل مصداقية وثقة".

كما هنأ الصحفيون والإعلاميون المحافظ ونائبه، على ثقة القيادة السياسية، متمنين لهما التوفيق والسداد، وتناول اللقاء مناقشة العديد من الملفات التي تهم المواطن، ومن أهمها وضع سوهاج على الخريطة السياحية، وملف الصناعة والاستثمار، وملف التصالحات، بالإضافة إلى النظافة ورفع الإشغالات، وإعادة الانضباط إلى الشارع السوهاجي، وملف "حياة كريمة"، وملف الطرق.


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