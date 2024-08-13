فرنسا تعرب عن قلقها جراء إلغاء إسرائيل اعتماد دبلوماسيين نرويجيين

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، إنها «قلقة للغاية» جراء إلغاء إسرائيل اعتماد دبلوماسيين نرويجيين.

وأضافت في بيان، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يضمن السلام الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «الأناضول».

والخميس الماضي، أبلغت إسرائيل سفارة أوسلو لديها بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسئولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

ولدى النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية، لكن الوصول إلى الضفة يلزم المرور من خلال معابر إسرائيلية.

ويأتي القرار الإسرائيلي بعد إعلان كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا، في 28 مايو الماضي، وسلوفينيا في 4 يونيو المنصرم، الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، ما رفع إجمالي المعترفين بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.