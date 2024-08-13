صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي ينشر ملاجئ وقوات خاصة لصد توغلات حزب الله

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي ينشر ملاجئ متنقلة وينشر قوات خاصة في الجليل خشية تسلل مقاتلي حزب الله من لبنان.

وأكدت الصحيفة العبرية أن الجيش رفع جهوزيته لصد توغلات برية محتملة من وحدة الرضوان، نخبة قوات حزب الله، وتجنب وقوع 7 أكتوبر جديدة.

كما تمركزت قوة من وحدات النخبة في إحدى مستوطنات الجليل، ومن المفترض أن تصد أي تسلل إلى المستوطنات في المنطقة، بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأشارت "معاريف" إلى أن "نشر القوة جاء نتيجة درس مستفاد من أحداث 7 أكتوبر.

ويدرك الجيش الإسرائيلي أن تقليص زمن الرد في حالة وقوع هجوم أو حتى أخذ رهائن هو أمر بالغ الأهمية". وفي الوقت نفسه، أقامت الشرطة والجيش الإسرائيلي مواقع خرسانية ودروعا ومواقع إطلاق نار للدفاع في حالة تغلب مقاتلي حماس على أنظمة الدفاع الأمامية للجيش الإسرائيلي.

وكان الهدف من إنشاء المواقع هو منع وصول المتسللين إلى عمق الأراضي، مع التركيز على المدن الكبرى في الشمال. وقالت شرطة المنطقة الساحلية إنه في أعقاب هجوم 7 أكتوبر في الجنوب، أعدت الشرطة تقييما عملياتيا للوضع، حيث تعرف كل مركبة في منطقة الشرطة في الشمال كيفية الوصول إلى الموقع الدفاعي لمنع الاختراق في عمق المنطقة.