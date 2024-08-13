الرئيس الإيراني: الرد العقابي على المعتدي حق مشروع للدول وحل لوقف العدوان

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن «صمت المجتمع الدولي ودعم الدول الغربية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي يشجع الكيان على مواصلة جرائمه، ويهدد أمن المنطقة والعالم».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، ناقشا خلاله سبل تحسين العلاقات بين البلدين الى جانب السبل الكفيلة بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

واعتبر بزشكيان، أن صمت المجتمع الدولي ودعم الدول الغربية لجرائم الاحتلال يتناقضان مع القوانين الدولية؛ كونهما يشجعان الكيان المحتل على مواصلة جرائمه، ويشكلان تهديدا لأمن المنطقة والعالم.

وذكر أن «الحرب من وجهة نظر إيران لا تصب في مصلحة أي دولة»، لافتًا إلى أن «الرد العقابي على المعتدي يعتبر حلًا لإيقاف الجرائم والاعتداءات».

بدوره، أكد ستارمر، خلال الاتصال ضرورة إنهاء الحرب في غزة وتسريع إرسال المساعدات إلى القطاع، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «إرنا».

وأعلن رئيس الحكومة البريطانية استعداد بلاده لتوسيع العلاقات مع إيران في العهد الجديد، معربا عن أمله في أن يبدأ السفيران الجديدان للبلدين مهامهما في أقرب وقت ممكن.