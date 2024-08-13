إعادة تشغيل خط سكك حديدية فائق السرعة بين كولونيا وفرانكفورت

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية المملوكة للدولة "دويتشه بان" استئناف الخدمة المنتظمة على خط السكك الحديدية فائق السرعة بين كولونيا وفرانكفورت في تمام الساعة 20ر4 من صباح اليوم الثلاثاء بعد ما يقرب من شهر من أعمال تحديث.

وقال متحدث باسم الشركة: "منذ الصباح الباكر عادت حركة القطارات على الخط".

وأوقفت الشركة حركة القطارات على هذا الخط منذ 16 يوليو الماضي، وقامت بإلغاء أو إعادة توجيه الرحلات إلى مسارات أخرى، ما أضاف ما يتراوح بين 40 و90 دقيقة إلى مدة الرحلة.

وبدأت "دويتشه بان" خطة ضخمة لتحديث السكك الحديدية الشهر الماضي، حيث من المقرر تجديد 41 خطا بشكل شامل بحلول عام 2031. ولكن بدلا من محاولة التحديث بينما تستمر القطارات في العمل، تقوم الشركة بإغلاق الخطوط تماما.

ويبلغ طول المسار المتأثر بين كولونيا وفرانكفورت 70 كيلومترا، وبلغت تكلفة تحديثه 50 مليون يورو.

واعتبارا من يوم الجمعة المقبل سيتعين على الركاب التعامل مع موقع تحديث رئيسي آخر، حيث سيتم إغلاق خط برلين-هامبورج، أحد أكثر طرق السكك الحديدية استخداما على مستوى ألمانيا، حتى منتصف ديسمبر المقبل. وسيتسبب ذلك في قيود كبيرة على حركة النقل لمسافات طويلة والنقل الإقليمي.