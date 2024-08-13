رئيس معهد الفلك: زلزال سوريا أمر طبيعي تماما ولا علاقة له بالتنبؤات

قال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنّ زلزال سوريا أمر طبيعي تماما في هذه المنطقة، مؤكدا أنه لا علاقة له بالتبؤات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن حدوث الزلازل أمر طبيعي وشبه يومي على مستوى الكرة الأرضية.

وأوضح أن منطقة شرق سوريا يوجد بها فالق ممتد كبير من جنوب تركيا إلى خليج العقبة، دائما ما تحدث به زلازل نتيجة تحركات القشرة الأرضية عليه.

وأشار إلى أنَّ هذا الأمر مرتبط بالحركات التكتونية ، موضحًا أن منطقة سيناء تعتبر لوحا تكتونيًّا آخذًا في التحرك نظرًا لأن الحركة على هذا الفالق أفقية وليست رأسية.

وأصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانًا أعلن فيه تسجيل زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر داخل الأراضي السورية، مساء الإثنين.

ووقع الزلزال على بُعد ٥٣٣ كيلومتر شمال شرق رفح، وكان مركزه عند خط عرض 35.39 شمالًا وخط طول 37.27 شرقًا، وبعمق 29.54 كيلومتر.

وأكد المعهد أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن شعور المواطنين بالهزة داخل مصر أو حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات.

يُذكر أن منطقة الحدود بين الأردن وسوريا ولبنان شهدت زلزالًا بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في وقت سابق من يوم الثلاثاء، حيث شعر به سكان لبنان وسوريا وتركيا، وفقًا لتقارير مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية.