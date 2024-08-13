وادى دجلة يفتتح النادي العاشر بمدينة المنيا الجديدة

أعلنت أندية وادى دجلة، عن الافتتاح المبدئي لنادي وادى دجلة بمدينة المنيا الجديدة، على مساحة أكثر من 70 ألف متر مربع يضم العديد من الملاعب والمنشآت والمرافق الرياضية التي تسمح بممارسة العديد من الرياضات الفردية والجماعية، يأتي ذلك في إطار استراتيجية النادي للتوسع في محافظات الجمهورية وتعزيز مكانته كأكثر الأندية الرياضية انتشارًا في مصر.

ويقع نادي وادى دجلة بجوار إدارة المرور بالمنيا الجديدة، ويمتد النادي على مساحة 70 ألف متر مربع، وتم افتتاح المرحلة الأولى منه على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع وتضم 3 ملاعب خماسية لممارسة كرة القدم، حديقة للأطفال، مسار رياضي، وتم فتح باب الاشتراك في أكاديمية وادي دجلة لكرة القدم واكاديمية السباحة بالنادي. كما يحتوي على حمام سباحة أولمبي بطول 50 مترًا وعرض 25 مترًا، وحمامين سباحة للتدريب، وحمام سباحة لتعليم الأطفال بمتوسط طاقة استيعابية تتراوح بين 2000-2500 لاعب، وقاعة تدريب تسمح بممارسة نشاط الزومبا مخصصة للسيدات فقط تستوعب 20 لاعبة في المجموعة الواحدة، ومواقف تتسع لـ 350 سيارة الى جانب خدمات أخرى.

وتيسيرًا على الراغبين في الاشتراك بنادي وادى دجلة المنيا الجديدة، سمحت إدارة النادي بإمكانية تقسيط اشتراك العضوية سواء مع النادي لمدة تصل إلى 24 شهرًا أو التقسيط مع جهات التمويل المختلفة لمدة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

ويعد وادي دجلة بالمنيا الجديدة النادي العاشر في سلسلة أندية وادي دجلة التي تنتشر في معظم أنحاء مصر، وهو الثاني في صعيد مصر، موزعة بين 6 أندية في القاهرة الكبرى بمناطق (المعادي، وشيراتون، والنخيل، واللوتس، وفرعين بأكتوبر)، ونادي بمحافظة الإسكندرية، وناديين بدمياط وأسيوط الجديدتين، ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي لنادي وادى دجلة بالمنيا الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل كما سيتم افتتاح ثلاثة أندية جديدة قريباً في المناطق التالية: منطقة أبيس الإسكندرية، طنطا، والشروق.