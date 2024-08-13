مشاهد توثق اللحظات الأولى للهزة الأرضية في لبنان (فيديو)

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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق اللحظات الأولى للهزة الأرضية في لبنان.



وأدت الهزة إلى حدوث بعض الأضرار المادية في مناطق متفرقة من العاصمة بيروت كانهيار بعض الأسقف والجدران.



وترك بعض المواطنين اللبنانيين منازلهم ونزلوا إلى الشوارع بعد الهزة خوفا من حدوث هزات ارتدادية لاحقة.



وأفادت مراسلة "RT" بأن هزة أرضية ضربت وسط سوريا شعر بها سكان لبنان والأردن وإسرائيل، مساء يوم الاثنين.

⭕️ لبنانيون تركوا منازلهم وهرعوا الى الطرقات العامة بعد الهزة #هزة_ارضية pic.twitter.com/3aNPOTlp3y — مجلة الجرس 🔔 (@AlJarasMagazine) August 12, 2024



وذكر موقع "emsc-csem" المتخصص برصد الهزات الأرضية والزلازل إن قوة الهزة هي 5.5 درجات على مقياس ريختر.



وأشار الموقع إلى أن مركز الهزة يقع على مسافة 23 كيلو متر شرق مدينة حماة.

وقال رئيس المركز الوطني السوري للزلازل رائد أحمد: "هزة أرضية بقوة 5.5 ريختر شرق مدينة حماة الساعة 11:56".

فيديو اثناء حدوث الهزة التي ضربت لبنان #هزة_ارضية pic.twitter.com/uSmTrmU26V — mhammadshaikh-محمد الشيخ (@mhammadalshaikh) August 12, 2024