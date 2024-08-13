الهيئة الوطنية للإعلام تبحث صرف مستحقات العاملين وتسريع الإجراءات لتوفير الرعاية الطبية

حسين زين يوجه بحل مشكلة صرف الأدوية للزملاء بصيدليات الرعاية في أسرع وقت ممكن

عقد مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، برئاسة حسين زين، وبحضور أعضاء المجلس؛ لمناقشة وبحث العديد من الملفات، حيث استعرض المجلس الجهود والقرارات التي صدرت خلال الفترة السابقة من تنفيذ الترقيات للعاملين بقطاعات الهيئة، وتدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذها، وصرف مستحقات العاملين سواء الزملاء الحاليين أو الزملاء المحالين للمعاش من صرف مكافأة نهاية الخدمة، وصرف مقابل رصيد الإجازات، بجانب إضافة علاوة 2021 للراتب الأساسي اعتبارًا من أغسطس الجاري.

ووجه المجلس التحية والتقدير لكل القائمين على هذه الجهود، مؤكدين مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد في تدبير موارد مالية لتسريع وتيرة الصرف بأكبر قدر ممكن والعمل على إيجاد الحلول العاجلة والمناسبة؛ للانتهاء من صرف كل مستحقات الزملاء، مع استمرار التواصل والتنسيق والمتابعة لكل الإجراءات التي من شأنها سرعه الانتهاء من صرف مستحقاتهم.



كما استعرض المجلس ما عرضه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بضرورة حل مشكلة أوامر صرف بعض الأدوية لتخفيف معاناة الزملاء، والتأكيد على توفير كل الأدوية بصيدلية الرعاية الطبية؛ بدلًا من إصدار أوامر الشراء من صيدليات خارجية لبعض الأدوية، حيث أصدر المجلس توجيهات للعمل على توفير كل الأدوية بصيدلية الرعاية في أسرع وقت ممكن، وعدم اللجوء لصيدليات خارجية حتى يتمكن جميع الزملاء من صرف جميع أنواع الأدوية المخصصة لهم، والعمل على حل أية مشكلات تواجه العاملين في المستشفيات المتعاقد معها.

كما ناقش مجلس الهيئة، العديد من الملفات التي من شأنها الارتقاء بالعمل ومواكبة كل التطورات والمتغيرات والعمل على تعظيم الموارد المالية للهيئة، مشددًا على المتابعة المستمرة لكل الخطوات والإجراءات لحل أية مشكلات تواجه العاملين وتواصل الجهود لتحسين بيئة العمل.