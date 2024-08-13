بلغاريا : مصادرة كمية قياسية من الهيروين في بورجاس

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أعلن مسؤولون اليوم الاثنين، أن مسؤولي الجمارك في ميناء بورجاس البلغاري المطل على البحر الأسود صادروا كمية قياسية من الهيروين بلغ مجموعها 436 كيلوجراما.

وقال مكتب الجمارك الرئيسي في صوفيا، إن السلطات عثرت على الشحنة المقدر قيمتها بما يعادل نحو 36 مليون يورو (39 مليون دولار) داخل أربع ماكينات لمد الكابلات،

وكانت المعدات بداخل مقطورة شاحنة يتم نقلها عن طريق البحر من باتومي في جورجيا.

وبحسب المستندات، أرسلت الشحنة من جمهورية قيرغيزستان في آسيا الوسطى وكانت متجهة إلى ألكسندروبوليس في اليونان.

وقالت إدارة الجمارك إن شحنة المخدرات التي تم ضبطها في 9 أغسطس الجاري هي أكبر كمية من الهيروين يتم ضبطها على الإطلاق في بورجاس.