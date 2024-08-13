الأمم المتحدة: اعتقال 1260 شخصا في اضطرابات أعقبت انتخابات فنزويلا

قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه قد جرى اعتقال 1260 شخصا على الأقل، من بينهم أكثر من 100 قاصر، فيما سقط 23 قتيلا، في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات في فنزويلا.

وصدرت هذه البيانات عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في فنزويلا، حيث تغطي الفترة من 28 تموز/يوليو الماضي، حين أجرت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية انتخاباتها المتنازع عليها، حتى الثامن من أغسطس الجاري.

وقال بيان صادر عن المجلس أمس الاثنين "لقد قوبلت الاحتجاجات في الشوارع، وكذلك الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، في الأسابيع التي تلت الانتخابات، بقمع شرس من قبل الدولة، بناء على توجيهات أعلى السلطات، مما أدى إلى خلق مناخ من الخوف على نطاق واسع".

ووصف المجلس الاعتقالات بأنها "تعسفية"، مشيرا إلى أنه لم يتم السماح للآباء بمرافقة أولادهم في إجراءات المحكمة.

وبحسب الأمم المتحدة، كان هناك 18 شابا تقل أعمارهم عن 30 عاما من أصل 23 شخصا لقوا حتفهم على خلفية الاحتجاجات، وكان الرصاص هو وسيلة قتل الغالبية العظمى منهم .

وأعلنت هيئة الانتخابات في فنزويلا، التي تعتبر موالية لمادورو، فوز الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ عام 2013، في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

واتهمت المعارضة الحكومة بتزوير الانتخابات وأعلنت فوز مرشحها إدموندو جونزاليس. واعترفت عدة دول، منها الولايات المتحدة، بجونزاليس باعتباره الفائز الشرعي في الانتخابات.