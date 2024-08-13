أوكسدينتال تطلق طرحا عاما ثانويا لبيع 56ر29 مليون سهم

أعلنت شركة النفط الأمريكية أوكسدينتال بتروليوم إطلاق طرح عام ثانوي لبيع حوالي 56ر29 مليون سهم من الأسهم العامة المملوكة لشركة كراون روك هولدنجز.

وقالت أوكسدينتال إن الطرح لا يتضمن أي أسهم عامة خاصة بها، وأن الشركة المالكة للأسهم المعروضة للبيع ستحصل على كامل حصيلة الطرح المقترح.

في الوقت نفسه فإن تنفيذ عملية الطرح يخضع لأحوال السوق والظروف الأخرى، حيث لا يوجد ما يضمن استكمال تنفيذ الطرح ولا توقيت اتمامه.

ياتي ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان شركة الاستثمار المالي الأمريكية العملاقة "بركشاير هاثاواي" التي يرأسها ويملك أغلبية أسهمها الملياردير وارين بافيت اعتزامها استثمار عشرة مليارات دولار في شركة "أوكسدينتال بتروليوم" بهدف المساهمة في إكمال الاستحواذ على "أناداركو بتروليوم".

في المقابل، سوف تمتلك «بركشاير» 100 ألف سهم ذات الفئة المميزة، حيث تقدر قيمة السهم الواحد بنحو 100 ألف دولار، كما ستحصل الشركة على إمكانية شراء ما يصل إلى 80 مليون سهم عادي في «أوكسدينتال» بسعر يصل إلى 50ر62 دولار للسهم.