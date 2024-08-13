الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرتين قادمتين من لبنان دون وقوع إصابات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، اعتراض مسيرتين قادمتين من لبنان دون وقوع إصابات.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن مقاتلات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض مسيرة بمنطقة الجليل الأعلى، بعد تفعيل صفارات الإنذار خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى أن «مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت مسيرة أخرى أُطلقت من الأراضي اللبنانية، دون تسجيل أي إصابات».

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، وذلك بعد الاشتباه في تسلل مسيرة إلى المنطقة.

وأسفر التصعيد عبر الحدود عن مقتل 562 شخصا على الأقل في لبنان، بينهم 366 مقاتلا من الحزب و116 مدنيا على الأقل، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، استنادا إلى السلطات اللبنانية وبيانات حزب الله.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 22 عسكريا و26 مدنيا على الأقل منذ بدء التصعيد، بينهم 12 في الجولان