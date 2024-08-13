إيلي ليلي الأمريكية للأدوية تبيع سندات لتمويل الاستحواذ على مورفيك هولدنج

بدأت شركة الأدوية الأمريكية إيلي ليلي أند كو اليوم الاثنين، بيع كمية من السندات ذات التصنيف الائتماني الممتاز لتمويل صفقة استحواذها على شركة الأدوية مورفيك هولدنج مقابل 2ر3 مليار دولار، بعد أسبوع مضطرب في أسواق المال على خلفية الخوف من ركود الاقتصاد الأمريكي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الشركة تستهدف بيع السندات على 5 شرائح، بحيث يكون أجل الشريحة الأطول مدى 40 عاما وبعائد يبلغ 3ر1 نقطة مئوية فوق سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية المناظرة.

من ناحيته رفض متحدث باسم إيلي لي التعليق.

وفي الشهر الماضي أعلنت إيلي ليلي موافقتها على شراء شركة التكنولوجيا الحيوية المتخصصة في إنتاج أدوية الأمعاء مورفيك هولدنج مقابل حوالي 2ر3 مليار دولار بهدف استثمار جزء من عائدات عقار السمنة زيبباوند في تجارب أدويتها الجديدة.

وستدفع ليلي 57 دولار نقدا للسهم الواحد من أسهم مورفيك الموجود مقرها في ولاية ماساشوستس الأمريكية وهو ما يزيد بنسبة 79% عن سعر السهم في ختام تعاملات أخر يوم قبل إعلان الصفقة. وأوصى مجلس إدارة مورفيك المساهمين بقبول عرض الشراء.

وقال ديف ريكس الرئيس التنفيذي لشركة ليلي الذي تعهد باستحواذ الشركة على تقنيات جديدة، إن علم المناعة مجال أساسي للشركة. في الوقت نفسه فإن الصفقة تعتبر تطورا إيجابيا بالنسبة لمساهمي مورفيك بعد الانخفاض الكبير لسهم الشركة في سبتمبر الماضي بسبب النتائج المخيبة للآمال للتجارب السريرية لأحد منتجاتها.

وتطور مورفيك ما يسمى بمثبط الجزيئات الانتقائية والذي يتم إعطاؤه عن طريق الفم لعلاج التهابات الأمعاء. ويخضع العقار الذي وصل إلى مرحلة متقدمة للغاية في التطوير لثلاث تجارب سريرية متوسطة.