اعتبرت الخارجية الأمريكية أن ما فعله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اقتحام المسجد الأقصى "خطر" وأمر "غير مقبول"، داعية لاحترام الأماكن المقدسة في فلسطين.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن الخارجية الأمريكية قولها: "ندعم الوضع الحالي بالأماكن المقدسة بشكل كامل والمسجد الأقصى ونحث الجميع على احترامها"، مؤكدة أن "أي عمل أحادي مثل ما قام به بن غفير يعرض الوضع الراهن بالقدس للخطر وهو أمر غير مقبول".

وفي سياق متصل، أكدت الخارجية الأمريكية عدم "التردد في الدفاع عن إسرائيل وحماية قواتنا ضد أي هجمات من إيران ووكلائها".

وأوضحت أن "لا أحد سيستفيد من أي انتقام إيراني"، مشيرة إلى انخراطهم في دبلوماسية مكثفة لإيصال هذه الرسالة للمنطقة.

كما أكدت أنه "آن الأوان لاستعادة الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات لغزة وسنواصل العمل للتوصل لاتفاق"، مشيرة إلى توقعاتها بمضي المحادثات المقررة هذا الأسبوع بشأن غزة قدما.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلةإن 708 مستوطنين متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى بعد الظهر، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.

وأكدت دائرة الأوقاف أن 2958 مستوطنا اقتحموا الأقصى منذ صباح اليوم الثلاثاء، فيما تسمى "ذكرى خراب الهيكل"، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وفي وقت سابق، قالت حركة فتح إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى انتهاك صارخ للمقدسات وسيؤدي إلى تصعيد الموقف الأمني في المنطقة.